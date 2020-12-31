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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ünlü sanatçı Atilla Atasoy: 'Bu yıl evimizde olalım, sağlıklı kalalım'

Ünlü sanatçı Atilla Atasoy: 'Bu yıl evimizde olalım, sağlıklı kalalım'

Attila Atasoy'un bisikletle gelmesi

Negatif Enerji Yılbaşı Bisiklet Şarkıcı Yeni Yıl 

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( MUĞLA ) Ünlü sanatçı Atilla Atasoy: "Bu yıl evimizde olalım, sağlıklı kalalım"- Sanatçı Attila Atasoy, yılbaşını evinde geçirecek MUĞLA

- Birçok sevilen parçayı seslendiren ünlü sanatçı Attila Atasoy, yeni yıla Marmaris’teki evinde gireceğini belirtirken, vatandaşlara da evlerinde kalmalarını önerdi. Sahilde bisikletle gezen ünlü şarkıcı Attila Atasoy’da güzel havanın keyfini çıkardı. Babası Marmarisli olan ve kış aylarında Marmaris’te yaşayan ünlü sanatçı "Burası çok güzel, doğa çok güzel, arada denize de giriyorum deniz havası negatif enerjiyi de alır çok sağlıklı. Pandemi döneminde "Hoşçakal" isimli bir şarkı yaptım, klibi de çok beğenildi" dedi.
Atasoy konuşmasının devamında, Bir Marmarisli olarak Marmaris’te yaşamanın ne kadar ayrıcalıklı olduğunu bilenlerdenim. İnsanlara tavsiyem lüksü bıraksın, doğal yaşamı tercih etsin, benim bir bisikletim var, bu da hediye geldi’’ diye konuştu.
Aynı zamanda eczacı da olan Atilla Atasoy "Eczacılığı bıraktım, sadece müzik ile uğraşıyorum. Bir müzisyen olarak üretime katkıda bulunup yeni şarkılar üretmeye devam edeceğim" dedi.
Attila Atasoy yeni yıl için, "sağlık, huzur temenni ediyorum umarım bu zamanlar bir an önce geçer. Sosyal mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım. Bu yıl da evimizde olalım ama sağlıklı kalalım" mesajını iletti.
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