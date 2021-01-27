Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ünlü şair Abdurrahman Delen’e Haliç’te “makas” şoku

Ünlü şair Abdurrahman Delen’e Haliç’te “makas” şoku

-Araç kamerası-

Kırköy Araç Kamerası Trafik Magandası İş Görüşmesi Şahit 

-Akan trafik
-Sürücünün makas atması
-Otomobile çarpması ve kaçması
--Cep telefonu-
-Delen’in açıklamaları

( İSTANBUL ) - (Özel)- Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen’in aracına makas atan sürücü çarpıp kaçtı İSTANBUL

- Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen’in otomobiline E-5 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde seyrettiği esnada “makas” atan bir otomobil sürücüsü çarparak kaçtı. Yaşanan olay araç kamerasına yansırken ölümden dönen Delen, “Makas bir trafik magandası insanın canıyla malıyla oynayan olur ya öyle bir olay yaşadım. Bunun nasıl olduğuna şahit oldum” dedi.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında E-5 Karayolu Haliç Köprüsü üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde olan şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen 34 SD 2452 plakalı Renault Talisman marka Bakırköy’deki bir iş görüşmesine gitmek üzere yola çıktı. Makas terörü kamerada E-5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan Delen’in aracına, Haliç Köprüsüne girdiği esnada “makas” atan 34 DLK 675 plakalı Citroen C-Elysee marka otomobilin sürücüsü çarptı. Süratli bir şekilde makas atması sonucu araca çarpan sürücü hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan olay ise Delen’in araç kamerasına yansıdı. Olayın ardından büyük şok yaşayan Delen, aracını kontrol ettikten sonra yoluna devam etti. “Gerçekten ölümle burun buruna geldim” Olay hakkında konuşan Abdurrahman Delen, “Çok büyük bir kaza atlattım. Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten ölümle burun buruna geldim. Makas bir trafik magandası insanın canıyla malıyla oynayan olur ya öyle bir olay yaşadım. Bunun nasıl olduğuna şahit oldum. Büyük bir olaydı Allahtan araçta kamera çekimi vardı ve ona denk geldi. Allah korudu verilmiş sadakamız varmış” dedi.
Delen’in yaşananan olayla ilgili emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DCC-YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement