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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Üniversiteli Tuba’nın katili adliyeye sevk edildi

Üniversiteli Tuba’nın katili adliyeye sevk edildi

-Zanlının adliyeye sevk edilmesi

Kız Arkadaş Üniversite Öğrencisi Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 

--Olayın meydana geldiği apart

( DENİZLİ ) -- Tuba Tokbaş’ı boğarak öldüren erkek arkadaşı Eray H’nin soğukkanlı tavırları dikkat çekti DENİZLİ

- Denizli’de, üniversite öğrencisi kız arkadaşı Cennet Tuba Tokbaş’ı kaldığı apartta boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti. Kız arkadaşıyla yaşadıkları tartışmanın ardından öfkesine hakim olamadığı için cinayeti işlediğini ve korkuya kapılarak aparttan kaçtığını ifade eden cinayet zanlısı Eray H., Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken zanlı, kendisine yöneltilen tüm soruları ise cevapsız bıraktı. (MB-
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