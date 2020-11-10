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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Üniversiteli Oğulcan depremin şokunu can dostlarıyla atlatmaya çalışıyor - İZMİR

Üniversiteli Oğulcan depremin şokunu can dostlarıyla atlatmaya çalışıyor - İZMİR

- Oğulcan Tırpan'ın köpekleriyle oynaması - Oğulcan Tırpan'ın kaldığı çadır - Oğulcan Tırpan'ın açıklamalarıİZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir 'deki depreme evinde 2 köpeğiyle yakalanan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Oğulcan Tırpan, hasar gören binaya girmekten çekindiği için yaşadığı korkuyu çadırında köpekleriyle atlatmaya çalışıyor.Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Bayraklı ilçesindeki evinde köpekleriyle büyük sarsıntıyı yaşayan Tırpan, AA muhabirine o anları anlattı.Deprem anında zemin kattaki evinde kahve doldurduğunu, sarsıntının başlamasıyla başının döndüğünü ya da tansiyonun düştüğünü düşündüğünü belirten Tırpan, köpekleriyle apar topar dışarı çıktıklarını ifade etti.
Depremden sonra hasar gören binaya girmek istemediğini ve köpekleriyle Aşık Veysel Parkı'ndaki çadıra yerleştiklerini söyleyen Tırpan, şimdi köpekleriyle oynayarak birlikte toparlanmaya çalıştığını belirtti.
Tırpan, şunları kaydetti:"5,5 ve 8,5 aylık olan köpeklerimin psikolojisi bozuldu, buraya geldik yemek yememeye başladılar. Hasta oldular. Evden çadıra geçtiler bir anda. Onlarsız bir yere gidemiyorum. Çocuğum gibi onlar. Çadırda beraber uyuyoruz. Ailemin yanına da gidebilirdim. Onları bırakabileceğim bir yer yok. Onları ailemin yanına da götüremedim. Bu süreci beraber atlatabileceğimizi düşündüm. Buradaki herkes köpeklerimi çok sevdi. Bazen buradaki depremzede çocuklarla beraber yatıyorlar."Yardım kuruluşlarının sürekli yanlarında olduğunu ifade eden Tırpan, kendilerine her dakika "Bir şeye ihtiyacınız var mı?" diye sorduklarını vurguladı.Yemek konusunda da hiçbir sorun yaşamadıklarını belirten Tırpan, "AFAD çadırları 5 - 6 kişiyi barındırabilecek düzeyde ama ben tek kişiyim. O nedenle bu çadırı tek başıma işgal etmektense daha küçük bir çadır buldum. Büyük çadırlarda aileler kalabiliyor. Hayvanlarım çadırlara çok alışık değil. Onlar da depremzede. Onlarla birlikte yatıp kalkıyorum. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Bir süre sonra kendi evime geçmek istiyorum." diye konuştu.

Depremzede Psikoloji Depremzede Çocuklar Muhabir Üniversite Öğrencisi 

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