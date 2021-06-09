Üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

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( SAKARYA )- Boğazı ve vücudunda kesikler bulunan genç hastaneye kaldırıldı- Genç kızı bıçakladı, balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı SAKARYA



- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan genç kız hastaneye kaldırılırken, kaçmaya çalışan saldırgan ise yakalandı. Olay, Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi 2012 No’lu Sokak üzerinde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.G. isimli üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşı U.E.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. U.E., tartıştığı B.G.’yi bıçakladıktan sonra balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçmaya çalışan U.E. elindeki bıçağı atarak teslim oldu. Boğazı, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan B.G. ise kanlar içerisinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı B.G., buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Konuyla alakalı inceleme başlatıldı. (BCT-

