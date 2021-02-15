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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Üniversite öğrencilerinin Uludağ eğlencesine korona virüs cezası

Üniversite öğrencilerinin Uludağ eğlencesine korona virüs cezası

Öğrencilerin eğlencesi

( BURSA ) BURSA

Para Cezası Jandarma Harekete Geç Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 


- Uludağ’a tatile giden ve kış festivali düzenleyen üniversite öğrencileri pandemi kurallarını delerek eğlenmişti. Görüntülerde tespit edilen 15 kişiye, Jandarma ekipleri tarafından sosyal mesafe kurallarına uymamak suçundan 7 bin 305 TL para cezası uygulandı.Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da bir otele tatile gelen üniversite öğrencisi yaklaşık 100 kişilik grup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde karda ateş yakıp eğlendi. Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler, ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu. Yaktıkları ateş başında alkol alan gençlerin eğlencesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardındanjandarma ekipleri harekete geçti. Görüntülerde tespit edilen üniversite öğrencisi olduğu belirlenen 15 kişiye, sosyal mesafe kurallarına uymamak suçundan 7 bin 305 TL para cezası uygulandı.
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