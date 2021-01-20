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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Üniversite kampüsüne dadanan hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı

Üniversite kampüsüne dadanan hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı

-Hırsızlık anı

Laboratuvar Güvenlik Kamerası Şafak Operasyonu Pres Makinesi Polis Ekipleri 

--Zanlının emniyetteki görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

- Gazi Üniversitesi Yenimahalle yerleşkesine dadanan hırsız, Ankara polisinin şafak operasyonu ile yakalandı. Gazi Üniversitesinin, Yenimahalle yerleşkesinde, Üniversitenin laboratuvarından muhtelif malzemeler ve bakır kabloları çalınması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gelen bir ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, olayla ilgilenmesi için iki özel ekip kurdu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 78 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının kimliğinin Ö.G olduğunu tespit etti. Zanlının bulunduğu adrese şafak operasyonu düzenleyen polis ekipleri zanlıyı kıskıvrak yakalı. Zanlının çaldığı malzemeleri bir hurdacıya sattığı ve eşyaların pres makinesine atılarak kullanılamaz hale getirildiği tespit edildiği. Zanlı Ö.G’nin Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cevaevine gönderildi. (ÖMR-BC -
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