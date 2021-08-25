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Ümraniye’de komşu husumeti: Güvenlik kamerası ile engelli komşusunun evini gözetliyor
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye’de komşu husumeti: Güvenlik kamerası ile engelli komşusunun evini gözetliyor

Ümraniye’de komşu husumeti: Güvenlik kamerası ile engelli komşusunun evini gözetliyor

Adamın cinsel organını gösterdiği anlar

Polis Merkezi Cinsel Organ Güvenlik Kamerası Engelli Vatandaş Suç Duyurusu 

-Mağdur kişiden detay
-Mağdur ile röortaj
-Komşu bina

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Ümraniye’de iki komşu arasında başlayan ambulansın önünü kapama tartışması kameralı taciz krizine dönüştü. Engelli vatandaş, komşusu tarafından hem sözlü tacize uğradı hem de gözetlenmeye başladı.
Öte yandan engelli vatandaşın, komşusu tarafından cinsel organını göstererek sözlü tacize uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Çelebi isimli engelli vatandaş annesinin rahatsızlanması sonrası evine ambulans çağırdı. Adrese gelen ambulans aracı Çelebi’nin komşularından Yusuf E.’ye ait kamyonetin yolu kapaması nedeniyle sokağa giriş yapamadı ve ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma bir süre sonra husumete dönüştü. Engelli komşusu Ahmet Çelebi’yi tehdit eden Yusuf E. durumu daha ileriye taşıyarak 3. katta oturan komşusunun hizasına güvenlik kamerası taktırarak Çelebi ve ailesinin gözetlemeye başladı.
Komşusu tarafından sürekli olarak taciz edildiğini belirten engelli vatandaş Ahmet Çelebi ise konuyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Öte yandan Çelebi ve ailesini gören Yusuf E. cinsel organını göstererek tacizde bulundu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. “Arkadaşlarını toplayarak evimi basmaya kalkıştı” Yaşanan olay sonrası evlerinin perdesini dahi açamadığını belirten Ahmet Çelebi, “Annem rahatsızlandığı için ambulans çağırmıştık. Şu an kavgalı olduğumuz komşumuzun kamyonu yol üzerinde park halinde olduğu için ambulans sokağa giriş yapamadı. Aracını çekmesini söylediğimizde ise bize hakaret ederek yakınlarıyla birlikte üzerime saldırdı. Aramızdaki ilk tartışma bu şekilde başladı.
İlerleyen süreçte benzeri kavgalarımız devam etti. Arkadaşlarını da yanına alarak evimi basmaya kalktı. Konuyla ilgili zaten suç duyurusunda da bulundum. Polis ekipleri adrese gelince de bize hakaret ederek engelli olmadığımı söyledi ve tehdit etti” dedi.
“Evimin içerisini güvenlik kamerasıyla izliyor” Sözlerine devam eden Çelebi, “Son olarak ise evimin balkonuna çıkmıştım beni görünce cinsel organını göstererek hakaret etti. Bu durumda ailem de ben de rahatsız oluyoruz. Yaptıkları bunlarla da bitmiyor. Oturduğu binanın üst kısmına dairemin içerisine görecek şekilde güvenlik kamerası yerleştirdi. Evde perde dahi açamıyor, dışarı dahi çıkmıyoruz. Resmen hapis hayatı yaşıyoruz” diye konuştu.

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