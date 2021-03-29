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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ümraniye’de istinat duvarının çökme anı kamerada

Ümraniye’de istinat duvarının çökme anı kamerada

Güvenlik kamerası

Çökme Anı Güvenlik Kamerası İstinat Duvarı Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Ümraniye’de bir siteye ait istinat duvarı henüz bilinmeyen bir neden dolayı çöktü. Çökmenin etkisiyle park halindeki 4 araç yuvarlandı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Ümraniye’de Armağan Evler Mahallesi Narlı Sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Narlı Sokakta bulunan bir siteye ait istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Çökmenin etkisiyle istinat duvarının kenarında bulunan 4 araç, site bahçesine doğru yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yuvarlanan araçlara müdahale etti. Ayrıca sağlık ekipleri hazır bekletildi. Bazı vatandaşlar ise araçlarının yuvarlanmaması için araçlarını iplerle bağladı. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan çökmenin etkisiyle site sakinleri sokağa dökülürken, istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay kamerada Güvenlik kararısına yansıyan görüntülerde, sokak üzerinde otomobil seyir halindeyken sitenin istinat duvarı bir anda çöküyor. İstinat duvarının çökmesiyle duvar kenarında park halinde bulunan 4 araç yuvarlanıyor. Mahalle sakinleri sokağa dökülüyor. (AZ-
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