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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Ümraniye’de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

Ümraniye’de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

Güvenlik kamerası

Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Aşırı Hız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri
-Polis

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de cadde üzerinde aşırı hızla seyreden otomobil ile ara sokaktan caddeye giren otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Ümraniye Şerifali Mahallesi Tercan Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yapan 34 CSP 002 plakalı Kia marka araç sürücüsü Ersin Polat, sokak arasından caddeye giriş yapan 34 SP 6130 plakalı Opel marka araca yandan çarparak orta refüje fırlattı. Meydana gelen kaza sonrası Ersin Polat aracı içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yolu kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan Polat’ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı araç sürücüsü çevredeki en yakın hastaneye kaldırdı. Öte yandan meydana gelen feci kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (ASK-CGK-
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