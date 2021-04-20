Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Ümraniye’de hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştığı kaza kamerada

Ümraniye’de hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştığı kaza kamerada

Güvenlik kamera görüntüsü

Ticari Taksi Güvenlik Kamerası Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Cep telefonu görüntüsü
-Kaza yapan araçlar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kaza sonucu büyük hasar alan ticari takside bulunan 2 kişi ağır yaralandı. İSTANBUL

- Ümraniye'de hafif ticari araç ile ticari taksi çarpışarak kaza yaptı. Kaza sonucu büyük hasar alan ticari takside bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir eden 34 EV 0251 ticari araç ile ara sokaktan çıkan Fiat markalı 34 TBZ 44 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışma sonucu ticari taksi büyük hasar alarak yola doğru savruldu. Kaza sonucu taksi içinde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayı öğrenen diğer taksiciler ise olay yerine akın etti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı Kaza ile ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. (CS-CGK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement