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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ümraniye’de eşini öldürüp evi ateşe veren şahsın kaçış anı kamerada

Ümraniye’de eşini öldürüp evi ateşe veren şahsın kaçış anı kamerada

ADAMIN ARABAYLA GELİŞİ

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Ağır Yaralı Kaçış 

-ARABAYA GERİ DÖNÜŞÜ

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye'de dün karısını öldüren, ateşe verdiği evden ağır yaralı kurtulan oğlunun da ölümüne sebep olan Mehmet Güney'in evden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki evde dün yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, 5 yaşındaki oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise FSM Köprüsünden atlayarak yaşamına son vermişti. Anne Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Güney tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ağır yaralanan 5 yaşındaki Kerem Güney’in ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Aile faciasına neden olan Mehmet Güney’in eve geldiği, ardından eşini öldürdükten sonra evden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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