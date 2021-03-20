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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ümraniye’de dükkan soymaya çalışan 5 şüpheliye, mahalleliden sulu müdahale

Ümraniye’de dükkan soymaya çalışan 5 şüpheliye, mahalleliden sulu müdahale

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç Nalbur Dükkanı 


- Ümraniye'de bir işyerine ait kapıyı zorlayarak içeri girmeye çalışan şahısları fark eden mahalle sakinleri, camlardan bardak ve su fırlatarak şüphelileri uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz haftalarda Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi’nde bulunan bir nalbur dükkanında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir ticari araç içerisinde bulunan 5 kişi nalbur dükkanın giriş kapısına yanaştı. Aracın bagaj kapı kısmından çıkan şüpheli şahıslar ellerindeki levyeyle işyerine ait alarm kutusunu vurarak etkisiz hale getirdikten sonra, önce dükkan kilidi kırmaya daha sonra ise kapıyı zorlayarak içeriye girmeyi denedi. Şüpheli şahısların dakikalarca süren mücadelesi sonrası gelen sesleri duyarak cama çıkan vatandaşlar dükkana girmeye çalışan şahısları fark edince, bardak ve su fırlatmaya başladı.
Vatandaşların tepkisi üzerine şüpheli şahıslar bagaj kısmında geldikleri aracın içerisine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. (ASK-
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