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Ümraniye’de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ümraniye’de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı

Ümraniye’de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı

Güvenlik kamerası (kaza anı)

Ticari Taksi Güvenlik Kamerası Aşırı Hız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden detay
-Genel

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Ümraniye’de cadde üzerinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü ticari taksiye çarptı. Taksi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Taksi şoförü ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü o esnada sokak içerisinde caddeye giren ticari taksiye çarptı. Taksi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü cadde üzerinde park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada ağır yaralanan taksi sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Öte yandan meydana gelen feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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