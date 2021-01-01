Uludağ 2021’i sessiz karşıladı

-otel müdürü Murat Pınarcı röportajı

-boş caddeden detaylar

-otelin boş lobisinden detaylar



( BURSA )- Kış turizminin merkezlerinden Uludağ’da yeni yıla sessiz, sakin girildi BURSA



- Kış turizminin gözde mekanı Uludağ’da 2021 yılına karsız, sessiz sedasız girildi. İşletmelerin çoğu kapalı olurken, açık olan otellerde kalan az turistle yılbaşına ‘Merhaba’ denildi. Korona virüs salgınından kaynaklı tüm Türkiye’de alınan sıkı tedbirler kış turizminin merkezi konumundaki Uludağ’ı da etkiledi. Her yıl yeni seneye renkli görüntülerle ‘merhaba’ diyen Uludağ, 2021 yılını buruk, sessiz ve karsız karşıladı. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Uludağ’ı pandemi sessizliği kaplarken, kar yağışının olmaması pistleri de boş bıraktı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘Cadde, bulvar, meydan tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. Gönderilen genelgede, perşembe 21.00’den 1 Ocak 10.00’a kadar belirlenen cadde, bulvar ve meydanlar yabancı turist girişine kapalı tutulacak. Bu kapsamda Uludağ’da 1 Ocak 2021 saat 10.00’a kadar yabancı turistler de dışarıya çıkamayacak. Uludağ’da bir otelin müdürü Murat Pınarcı, pandeminin kendilerini etkilediği kadar, asıl sessizliği sebebinin kar yağışının olmamasına vurgu yaparak, “Ben 24 yıldır Uludağ’da çalışıyorum. Bu şekilde kurak bir yeni yıl karşılamadık. Otellerde doluluk oranlarımız geçen yıla göre yüzde 50’in aşağısında seyrediyor. Biz yine otelciler olarak hizmet versek de Uludağ’da bazı oteller açılmadı. Bu yıl 2021’e böyle giriyoruz. Umarım gelecek yıl daha iyi olur.” dedi.

Uludağ'da Bakacak tepesinden de sessiz Bursa fotoğraflandı.



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