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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ulaşıma tipi ve fırtına engeli

Ulaşıma tipi ve fırtına engeli

-Karla mücadele çalışmasından detay görüntüler

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

Yoğun Mesai Kar Yağışı 


- Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan’da görev yapan kara yolları ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve soğuk havada yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun mesai harcıyor. Ardahan-Artvin karayolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkilerinde gece ve gündüz etkili olan fırtına ve tipi ulaşımı aksatıyor. Karayolları ekipleri, mesai gözetmeksizin kar, tipi ve soğuk havada yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışıyor. Ekipler, yüksek kesimlerde kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek, sürücüleri zincirsiz yola çıkmaması konusunda uyardı.
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