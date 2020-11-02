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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Ukrayna’da direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı

- Ukrayna’da direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı

Kontrolden çıkan aracın kaza anı

( LVİV ) LVİV

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon Trol 


- Ukrayna’nın Lviv şehrinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, ağaca çarparak durabildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Ukrayna’nın Lviv kentinde bir güvenlik kamerasına takılan görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce metrelerce sürüklendi. Sürücü, daha sonra yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araç ise kullanılamaz hale geldi.
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