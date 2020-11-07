Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı - KİEV
- Saldırganın güvenlik kamerası görüntüsü Ukrayna 'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırıKİEV (AA) - Ukrayna 'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi. Konsolosluktan yapılan açıklamaya göre, saat 02.30 civarında gerçekleşen saldırıda konsolosluğa 6 el ateş edildi.Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın 2 genç olduğu tespit edildi.Saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmadı.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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