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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Üç tekerlekli motosiklet üzerindekilerle böyle şaha kalktı

Üç tekerlekli motosiklet üzerindekilerle böyle şaha kalktı

Güvenlik kamerası (kaza anı)

( KONYA )- Konya'da fazla malzeme yüklenen üç tekerlekli motosikletin önünün havaya kalkması güvenlik kamerasına yansıdı KONYA

Karya Kamera Güvenlik Kamerası 


- Konya’da fazla malzeme yüklenen üç tekerlekli motosikletin önü bir anda şaha kalktı. Üç tekerlekli motosikletin önünün havaya kalkması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Marangozlar Sanayi Sitesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kişi üç tekerlekli motosikletin arkasına çuvalların içinde malzeme yükledi. Sürücü motosikleti çalıştırdı ardından bir kişi de arkaya bindi. Fazla yük yüklenen motosiklet hareket ettiği sırada ön tekerleği bir anda havaya kalktı. İlginç görüntülerin oluştuğu an ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, üç tekerli motosikletin arkasına çuvalla eşya yüklendikten sonra gideceği sırada motosikletin havaya kalkması yer alıyor. (RÇ-FM-
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