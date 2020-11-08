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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Tuzla'daki cinayetin şüphelisi yakalandı - İSTANBUL

Tuzla'daki cinayetin şüphelisi yakalandı - İSTANBUL

- Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtları - Katil zanlısının adliyeye sevk edilmesiTuzla'daki cinayetin şüphelisi yakalandıİSTANBUL (AA) - Tuzla'da, bir kişiyi darbedip şişeyle kafasına vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.B'nin (62), 29 Ekim'de Orhanlı Mahallesi Çayırlar Caddesi'nde öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.Polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerasının görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğini tespit etti.Şüpheli Sinan S. (35), 30 Ekim'de Mescit Mahallesi İnkılap Caddesi'nde yakalandı.Gözaltına alınan şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve uyuşturucu bağımlısı olduğu, olay günü alkol kullanmaması konusunda tartıştığı E.B'yi darbedip başına alkol şişesiyle vurarak öldürdüğü belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Psikoloji Uyuşturucu Güvenlik Kamerası Psikolojik Tedavi Uyuşturucu Bağımlısı 

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