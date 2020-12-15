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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Tuzla’daki cinayetin güvenlik kamerası ortaya çıktı

Tuzla’daki cinayetin güvenlik kamerası ortaya çıktı

Güvenlik kamerası

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Cinayet 

-Kadının evden çıkarılışı
-Site sakinleri yardıma gelmesi
-Ambulans
-Polis ekipleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla’da eşiyle arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden kadın akrabası tarafından evinden kanlar içerisinde sokağa çıkartılarak yardım istemedi güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Aydınlı Mahallesi’nde bir site içerisinde meydana gelmişti. İddiaya gören eşi arasında anlaşmazlık çıkan 2 çocuk annesi Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından evleri içerisinde defalarca bıçaklanmıştı. Eşini bıçaklayan Ceyhun Ç. hızla olay yerinden kaçarken yaralı Seher Ç. bina dışına akrabası tarafından çıkartılarak yardım istedi. 2 çocuk annesi bina önünde yerde yatarken akrabasının çağrısına site sakinleri ile yakınları geldi. Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı kadının akrabası telefon ile ambulansı arayarak yardım isterken, Eşini öldüren Ceyhun Ç. ise cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (AZ-
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