Tuzla’da son kullanım tarihi geçmiş 70 kilo tavuk eti ele geçirildi

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( İSTANBUL )- Tuzla’da korona virüs denetimi yapıldı İSTANBUL



- Tuzla’da zabıta ekipleri Orhanlı Mahallesi’nde bir yemek üretim tesisinde yaptığı denetimde tarihi geçmiş ve yemek yapılmak üzere hazır bekletilen yaklaşık 70 kilogramlık tavuk eti ele geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası kesilirken, ele geçirilen tavuk etleri imha edildi. Ayrıca tüm Tuzla genelinde Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Tuzla Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı bir denetim gerçekleştirildi.

Tuzla’da Orhanlı Mahallesi’nde bulunan bir yemek üretim tesisinde tarihi geçmiş ürün bulunduğu ihbarını alan Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tesise baskın düzenledi.

Yapılan baskında yemek yapılmak için hazır tutulan son kullanım tarihi geçmiş yaklaşık 70 kilogramlık tavuk eti ele geçirildi. Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası kesilirken, ele geçirilen tavuklar ise imha edildi. Öte yandan, Tuzla’da Kaymakam Ali Akça, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuzla Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı bir denetim gerçekleştirildi.

Tüm yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında, kısıtlamalardan muaf tutulan işletmeler denetlendi. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlenirken işletmelere de hatırlatmalarda bulunuldu.



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