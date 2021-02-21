Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Tuzla’da son kullanım tarihi geçmiş 70 kilo tavuk eti ele geçirildi

Tuzla’da son kullanım tarihi geçmiş 70 kilo tavuk eti ele geçirildi

Tavuk etleri

Hafta Sonu Para Cezası Zabıta Hanlı 

-Zabıta
-Denetim
-Denetim detay

( İSTANBUL )- Tuzla’da korona virüs denetimi yapıldı İSTANBUL

- Tuzla’da zabıta ekipleri Orhanlı Mahallesi’nde bir yemek üretim tesisinde yaptığı denetimde tarihi geçmiş ve yemek yapılmak üzere hazır bekletilen yaklaşık 70 kilogramlık tavuk eti ele geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası kesilirken, ele geçirilen tavuk etleri imha edildi. Ayrıca tüm Tuzla genelinde Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Tuzla Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı bir denetim gerçekleştirildi.
Tuzla’da Orhanlı Mahallesi’nde bulunan bir yemek üretim tesisinde tarihi geçmiş ürün bulunduğu ihbarını alan Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tesise baskın düzenledi.
Yapılan baskında yemek yapılmak için hazır tutulan son kullanım tarihi geçmiş yaklaşık 70 kilogramlık tavuk eti ele geçirildi. Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası kesilirken, ele geçirilen tavuklar ise imha edildi. Öte yandan, Tuzla’da Kaymakam Ali Akça, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuzla Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı bir denetim gerçekleştirildi.
Tüm yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında, kısıtlamalardan muaf tutulan işletmeler denetlendi. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlenirken işletmelere de hatırlatmalarda bulunuldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı