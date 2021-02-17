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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tuzla’da ahırın çatısı çöktü, 60’a yakın hayvan kurtarıldı

Tuzla’da ahırın çatısı çöktü, 60’a yakın hayvan kurtarıldı

Çöken çatı

Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hanlı Hayvan 

-Enkaz detay
-Hayvanlar detay
-röp

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla’da içerisinde 60 hayvanın bulunduğu bir ahırın çatısının çökmesi sonucu çok sayıda hayvan enkaz altında kaldı. Ekipler çatı altında kalan büyükbaş hayvanları kurtarırken yaklaşık8 hayvanın yaralandığı öğrenildi. Tuzla Orhanlı Mahallesi’nde bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlık nedeniyle çöktü. Ahırdaki 60'a yakın büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile ahır sahiplerinin çabasıyla enkaz altında kalan hayvanlar kurtarıldı. Yaklaşık 8 hayvanın yaralı halde kurtarıldığı öğrenildi. Çatısı çöken ahırın sahibi Esat Koçak, “Çatımız çöktü. 60 hayvan bağlıydı. 300 metrekare. 7, 8 tane yaralı var. Onun haricinde bir şey yok. Şu an telef yok, zamanında yetişip kurtardık” dedi.

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