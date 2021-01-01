Türkiye-Suriye sınırın her iki yakasında yılbaşında pandemi sessizliği

-Akçakale ilçe merkezi sessiz

-Boş cadde ve sokaklar

-sokaklarda gezinen ve oynayan minikler.

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Türkiye Suriye sınırındaki iki komşu ilçe Akçakale ve Telabyad'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizlik hakim sürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ve komşusu Suriye'nin Telabya kentinde yaşayanlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz sedasız yeni yılı karşıladı. Türkiye genelinde uygulanan ve Türkiye'nin operasyon düzenlediği Suriye'nin sınır kentlerinde de riayet edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sınırın her iki yakasında da sessizlik hakim sürdü. Sınırın Türkiye tarafında sokaklar muafiyet dışında tutulan iş yerleri çalışanlarına parklar ise çocuklara kaldı. Sınır kapısında da herhangi bir hareketlilik yaşanmazken sınırın iki tarafında da oynayan çocuklar sessizliği bozdu (MD-SD-



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