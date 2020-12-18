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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Türkiye’nin en büyük kuyumcusu açıldı

Türkiye’nin en büyük kuyumcusu açıldı

Kuyumcu dükkanı

Altın Takı Fedakarlık Yılbaşı Akarca Sağlık Çalışanları 

-Altınlar
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultanbeyli’de Türkiye’nin metrekare bazında en büyük takı mağazası hizmete girdi. Pandemi döneminde büyük fedakarlıkla çalışan sağlık ve emniyet personeline yüzde 20 indirim yapıldı. Sultanbeyli’de Türkiye’nin en büyük takı mağazası açıldı. Mağaza, 530 metrekarelik kullanım alanı ile sektörde “en büyük kuyumcu” unvanı aldı. Hizmette giren mağaza sağlık ve emniyet personeline yüzde 20 indirim yapıyor. İşletme sahibi Muhsin Yıldız, “Sultanbeyli'de 530 metrekarelik bir altın takı marketi açtık. Tabii pandemi döneminde çok isabet oldu açıkçası. Hem halkımızın bir teklifiydi. Yirmi iki senedir bu işletmeyi devam ettiriyoruz.” dedi.
Yıldız, şöyle devam etti; “Sıkıntılı bir süreci atlatıyoruz. Ekonomi olarak herkesin kendi çapında belli yatırımlara yönelmesi lazım. Özellikle esnaflarımızın ve iş adamlarımızın istihdam oluşturması lazım. Bazı açılardan doğru olmasa bile bu yatırımın bu zamanda yapılmasını uygun gördük. Diğer arkadaşların da böyle bir girişimde olmasını arzuluyoruz" dedi.
Sağlık ve emniyet çalışanlarına yüzde 20 indirim Mağaza, 530 metrekarelik kullanım alanı ile sektörde “en büyük kuyumcu” unvanı aldı. Dev mağaza, altın başta olmak üzere farklı takı ürünleri sunuyor. Pandemi sürecinde fedakarca görev yapan sağlık ve emniyet çalışanları için açılışa özel yüzde 20 indirim sağlayacak. İndirim yılbaşına kadar devam edecek. 14 ayar takılarda yüzde 20 iskonto uygulanacağının söyleyen Yıldız, “Bu indirimler yılbaşına kadar geçerli. Bu süre zarfında ihtiyacı olan, yeni düğün yapan emniyet ve sağlık çalışanlarımız varsa yardımcı olmak boynumuzun borcudur. Onları hakkını ödeyemeyiz” dedi.

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