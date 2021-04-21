- Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan'da gıda yardımı

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-Koli dolu araçların yol çıkması



( BAKÜ ) BAKÜ



- Türk Kızılayı tarafından Azerbaycan’daki ihtiyaç sahiplerine, içinde temel gıda malzemelerini bulunduğu kolilerin dağıtımı başladı.

Türk Kızılay’ı 2021 Ramazan faaliyetleri kapsamında Azerbaycan’da başta şehit aileleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda dağıtımı gerçekleştiriyor. Azerbaycan Kızılayı'nın da yardımıyla Fizuli, Terter, Ağdam, Lenkeran, Gence kentleri başta olmak üzere Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerindeki 5 bin ihtiyaç sahibi belirlendi. Ramazan gıda kolileri araçlara yüklenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Temel gıda malzemelerini bulunduğu koliler Azerbaycan Kızılayı'nın şubeleri ve gönüllülerin yardımlarıyla kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.



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