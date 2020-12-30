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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Turist gibi geldiler, sahte kimlikle bisiklet kiralayıp geri dönmediler

Turist gibi geldiler, sahte kimlikle bisiklet kiralayıp geri dönmediler

Şüphelilerin işyerine gelmesi

Sahte Kimlik Güvenlik Kamerası Kadın Hırsız Polis Ekipleri Sınır Dışı 

-Şüphelilerin işyeri sahibiyle görüşmesi
-Şüphelilerin bisikletlere binmesi
-Kadın şüphelinin bisikleti sürememesi ve işyeri sahibinin yardımı
-Şüphelilerin işyerinden ayrılması
-acente sorumlusu ile röp
-geri alınan bisikletlerden detay görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL)-Sultanahmet’teki sahte kimlikle bisiklet hırsızlığı kamerada İSTANBUL

- Fatih’te bisiklet kiralama acentesine turist kılığında gelen iki kişi, sahte kimlikle bisiklet kiralayıp kayıplara karıştı. Hırsızların rahatlığı pes dedirtirken, yaşanan hırsızlık anı ise kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Sultanahmet Meydanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sultanahmet’te bulunan bir bisiklet kiralama acentesine turist kılığında gelen iki kişi, işyeri sahibiyle konuşmaya başladı.
İşyeri sahibiyle bir süre bisikletler hakkında sohbet eden hırsızlar, daha sonra günübirlik bisiklet kiralamak istediklerini söyledi.

Sahte kimlikle bisiklet kiraladılar, geri dönmediler Bisiklet kiralama acentesi sahibinin dikkatini dağıtan şüpheliler, işyerinin dışına çıkarak bisikletleri incelemeye başladı.
Daha sonra sahte kimlikleri işyerine bırakan şüpheliler, acentenin önünde bulunan bisikletlerden seçerek üzerine bindi. Erkek şahıs bisikletle işyerinden ayrılırken, kadın hırsız ise bisiklet kullanmaktan zorlandığı için yardım istedi. İşyeri sahibinin yardımının ardından, kadın hırsızda işyerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Hırsızların turist kılığında gelerek bisiklet çaldıkları anlar kamerada Tarihi Sultanahmet Meydanında bulunan bisiklet acentesinden hırsızlık yaptıkları anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin işyerine girerek, bir süre konuştukları daha sonra dışarı çıkıp bisiklet kiralayıp kaçtıkları görülüyor. Bir saatliğine kiraladıkları bisikletleri getirmediklerini belirten acente sorumlusu Mevlüt Bölek, “Bundan iki gün önce iki misafir bisiklet kiralamak istediklerini söylediler. Biz de kendilerine 1 saat karşılığında bisikletleri kiraladık. Yalnız teslim etmeleri gerektiği saatte geri getirmediler. Biz de bunun üzerine polis ekiplerine haber verdik. Sağ olsun polis ekiplerimiz yaptıkları araştırma sonucunda ertesi gün Sultanahmet Meydanı’nda kendilerini yakaladılar ve bisikletlerle beraber buraya getirdiler” dedi.
“Turistler ifadeleri alınıp ülkelerine gönderildi” Kiralama bedelini tahsil ettikten sonra turistlerin ifade verdiğini ve ülkelerine sınır dışı edildiğini anlatan Bölek, “Şimdi normalde biz bisikletleri kiralarken iki misafirin de pasaportlarının fotokopilerini isteriz. Yalnız sadece hanımefendinin pasaportunu söylediler. Erkek şahsın pasaportunun olmadığını söylediler. Biz de bu durumda sadece hanımefendinin pasaportunu aldık. Nerede konakladıklarını sorduk. Yalnız bisikletleri getirmeyince kaldıkları oteli aradık. Bize bu isimdeki şahısların otelde konaklamadıklarını söylediler. Biz acentenin yerini bulamadık dediler. Yalnız bizimle iletişime geçmediler. Normal şartlarda bizimle iletişime geçmiş olsalardı biz herhangi bir ihbarda bulunmazdık. Böyle bir olayla da karşılaşmamış olurduk” diye konuştu.
(MT-ZA-
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