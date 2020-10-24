Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı

-yaralıların ambulansa götürülmesi

-rus turistlerin baska otobüse sevki

-traktörden akan yakıt

-traktörün kurtarıcıya yuklenmesi

-yola kum dökme çalışması



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nın Serik ilçesinde sanayi kavşağında meydana gelen kazada traktör ikiye bölündü. Şans seri can kaybının yaşanmadığı kazada 2 kişi yaralandı. Otobüste bulunan Rus uyruklu turistler bir başka otobüsle transfer edildi. Antalya- Serik D-400 karayolu sanayi kavşağında 15:30 sıralarında meydana gelen kazada Mustafa İbrişim'in kullandığı 07 AAL 135 traktör ile Antalya istikametine gitmekte olan 07 SN 222 plakalı tur otobüsü ile kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kaza anında Ramazan Şahin'in kullandığı motosiklet ise traktöre çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Traktör sürücüsü İbrişim ve motosiklet sürücüsü Şahin yaralı olarak Serik devlet hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası traktörden akan mazot küçük kazaların yaşanmasına sebebiyet verirken, yetkililer yola dökülen yakıt için kumlama çalışması yaptı. Uzun kuyrukların oluştuğu trafik için emniyet güçleri yoğun mesai harcadı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.



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