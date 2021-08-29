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Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Olaya ait güvelik kamerası görüntüsü

Kaynak Makinesi Hastane Mutfak Tüpü Kamera Güvenlik Kamerası 

-Adamın kaynak makinesi ile yaklaşması
-Patlama meydana gelmesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'de bir işyerinde elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan vatandaş patlamaya neden oldu. Patlamanın şiddeti ile adeta havaya uçan vatandaş, olayı hafif yaralı olarak atlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına takıldı. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hurdacılık yapan bir vatandaş, mutfak tüpüne kaynak makinesi ile yaklaşınca patlama meydana geldi. Eski sanayi içerisinde meydana gelen güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan 70 yaşındaki Hasan B. isimli vatandaş ne olduğunu dahi anlayamadı. Tüpten çıkan alevler bir anda Hasan B.'yi geriye fırlattı. O anda dükkanın içinde olan 2 kişi ise olup biteni şaşkınlıkla izledi. Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan B. ise hafif yanıklarla atlattığı kazanın ardından hastaneden taburcu oldu. (BD-
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