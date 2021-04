Tuncelili esnaftan örnek uygulama “Askıda kitap”

-Fırının dışarıdan görüntüsü

-Cama asılmış yazılar

-Ekmek yapan ustalar

-Ekmek yapımından detaylar

-Fırındaki kitaplar

-Kitaplardan detaylar

-Ekmek ve kitap

-Ekmek ve kitap alan vatandaş

-Erkan Katırcı isimli vatandaşın konuşması

-Mert Gür isimli vatandaşın konuşması

-Fırın sahibi Barış Palancı’nın konuşması

-Fırın sahibi Barış Palancı’nın elinde ekmekle kitapların önünde poz vermesi



( TUNCELİ )- Türkiye’de okuma yazma oranı en yüksek olan Tunceli’de bir fırıncı “Midemiz için ekmeğe, zihnimiz için kitaba ihtiyacımız var” diyerek “Askıda kitap” uygulaması başladı-işletmeci Barış Palancı:-“Şu anda Pertek’te 2 bin kadar kitabımız elden ele değişiyor”-“Yılbaşında 50 yardım kolisi dağıttık, her birinin içine dünya klasiklerinden bıraktık. İnsanlar sıvı yağ, tavuk niye bırakmadınız değil de bizim 4 çocuğumuz var. Niye bir kitap koydunuz dediler” TUNCELİ



- Türkiye’de okuma yazma oranı en yüksek olan Tunceli’de “Askıda kitap” uygulaması hayata geçirildi. Pertek İlçesi’nde bir fırında hayata geçirilen uygulama vatandaşlardan olumlu tepki alıyor. Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde pide fırını işleten Jeoloji Mühendisi Barış Palancı (29) “Askıda ekmek” uygulamasının ardından “Askıda kitap” uygulamasını hayata geçirdi. Pide fırınından ekmek alan vatandaşlar, diledikleri kitabı alıp okuyabiliyor. Palancı, uygulamanın başlamasından bu yana ilçede 2 bin civarında kitabın el değiştirdiğini söyledi.



Covid-19 pandemisi nedeniyle çok fazla kitabı sergileyemediklerini belirten Palancı, üniversiteye hazırlık kitapları konusunda eksikleri olduğunu bu konuda destek beklediklerini ifade etti.

-Vatandaşlar uygulamadan memnun Uygulama sayesinde 15 kadar kitap okuduğunu belirten vatandaşlardan Erkan Katırcı, “Barış arkadaşımızın uygulaması son derece güzel. Kitap alıp okuyorum, arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bugüne kadar 14-15 kitap okudum. Askıda ekmeğimiz varsa kitabımız da olsun. Evde duracağına insanlar alıp okusunlar. Biz de elimizde kitap olduğu zaman insanların okuması için getirip bırakıyoruz” dedi.

Uygulamanın tutup tutmayacağını bilmediğini belirten Mert Gür ise; “Ancak insanlar zamanla kitap almaya başladılar. Değiş tokuş yaptılar. Ben de üniversite öğrencisiyim. Uygulama sayesinde 5 kitap okudum” diye konuştu.

“Midemiz için ekmeğe, zihnimiz için kitaba ihtiyacımız var” Uygulamayı başlatan işletmeci Barış Palancı, “Nasıl ki midemizi, bünyemizi doyurmak için ekmeğe ihtiyacımız varsa zihinsel, bedensel, düşünsel fikirlerimizi geliştirmek için kitaba ihtiyacımız var. Kitaplarımızı burada sergiliyoruz. Ekmek alanlar bu nedir diye soruyor. Okumayı seven arkadaşlar kitap alıyor, arkadaşlarına tavsiye ediyor. Uygulama birden bire yayıldı. Şu anda Pertek’te 2 bin kadar kitabımız elden ele değişiyor. Kitaplarımızın çoğunu Covid’den dolayı getiremiyoruz. Çok iyi tepkiler alıyoruz. İnsanlar alıp okuyorlar” şeklinde konuştu.

“Yardım kolisine bile kitap koydu” Yılbaşında 50 yardım kolisi dağıttıklarını aktaran Palancı, “Kolilerin her birinin içine dünya klasiklerinden bıraktık. İnsanlar sıvı yağ, tavuk niye bırakmadınız değil de bizim 4 çocuğumuz var. Niye bir kitap koydunuz dediler. Bu paha biçilmez bir mutluluk oldu bizim için.Biz Tunceliliyiz. Bütün Türkiye, dünya bizim okumaya olan açlığımızı biliyor. Yüzde 97 okuryazar oranına sahibiz. Umarım bu yüzde yüz olur. Romanlarımız var ancak üniversite hazırlık kitaplarımız az. Çocuklarımız zeki. kursa giden, gidemeyen var. Hazırlık kitapları gelirse seve seve onlara ulaştırırız” diye konuştu.

