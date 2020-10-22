-Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili'nin açılış konuşması

-Açılış kurdelasının kesilmesi

-şehit aileleri detay

-şehitlik köşesi detay



( ADANA ) Tufanbeyli'de "Şehitlik Köşesi" açıldı ADANA



- Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Hükümet Konağı girişine yaptırılan “Şehitlik Köşesi”nin açılışı şehit aileleriyle birlikte yapıldı. Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili'nin talimatı ile Tufanbeyli Hükümet Konağı'nın girişine 30 şehit için Şehitlik Köşesi yaptırıldı. Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi, kurban kesildi. Ömer Sevgili açılışta yaptığı konuşmada, "Devletimiz için şehit olan 30 kahraman Tufanbeylili şehitlerimizin fotoğraflarının olduğu Şehitlik Köşesi’nin vatandaşın evi olan hükümet konağında yaptırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ayrıca, şehitleri rahmetle ve gazileri minnetle andığını ifade eden Sevgili, bütün şehit ailelerinin ve yakınlarının yanında olduklarını söyledi.



Konuşmanın ardından Şehitlik Köşesi’nin açılışı Tufanbeylili şehit aileleri ile birlikte gerçekleştirildi.





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