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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Traktör hırsızı jandarmadan kaçamadı

Traktör hırsızı jandarmadan kaçamadı

-hırsızlık sırasına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Adli Kontrol Jandarma Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

--çalınan traktör detay
--çalınan diğer malzemeler detay
--güvenlik kamerası görüntüleri
--şüpheli şahsın adliyeye sevki

( SİVAS )- Sivas’ta geçtiğimiz günlerde traktör ve römorku çalarak Adıyaman’da satan şahıs yakayı ele verdi SİVAS

- Sivas’ta geçtiğimiz günlerde traktör ve römorku çalarak Adıyaman’da satan Y.A. isimli şahıs yakayı ele verdi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli ilçelerde hırsızlık olaylarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
16 Aralık 2020 tarihinde Suşehri ilçesine bağlı Aşağısarıca köyünde yaşayan R.A.’nın evinden 1 adet 42 UU 124 plakalı bağ bahçe traktörü ve bu traktöre ait römork çalınmıştı. Suşehri İlçe Jandarma OYİT ekipleri ve Sivas İl Jandarma JASAT ekiplerinin MOBESA ile PTS kayıtlarını incelemesi sonucunda şüpheli Y.A yakayı ele verdi. Şahsın suç esnasında kullanıldığı tespit edilen ve kendisine ait olan 58 EL 454 plakalı açık kasa kamyonet ile traktör ve römorku alarak Adıyaman İli Gölbaşı ilçesine götürdüğü, çalınan traktör ve römorku burada satarak kazanç elde ettiği anlaşıldı. Şüpheli şahıs Y.A. gözaltına alınarak ifadesi sırasında hırsızlığı yaptığını kabul etti. Y.A. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesinin alınmasına müteakip sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan, Jandarma ekipleri çeşitli ilçelerde gerçekleştirdikleri operasyonlar ile toplam 8 olayı aydınlattı.
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