Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası sonrası cadde boks ringine döndü

Trafik kazası sonrası cadde boks ringine döndü

Kavga anının görüntüleri

Karya Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

-Vatandaşların kavga eden kişileri ayırması
-Kavga eden kişileri araçlarına binerek bölgeden uzaklaşması

( SAKARYA )- Sakarya’da trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada- Kaza sonrası çıkan tartışma yumruklar ile son buldu SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası cadde adeta boks ringine döndü. Kaza sonrası çıkan tartışmada yumruklar konuştu.
Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki araç çarpıştı. Kaza sonrası araçlarından inen vatandaşlar arasında kavga çıktı. Caddenin adeta boks ringine dönüştüğü olayda, yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılan kavga anı ise, hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (BCT-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement