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Trafik kazası güvenlik kamerasına böyle yansıdı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Trafik kazası güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kaza ve sonrasındaki telaş anları

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Dikkatsizlik Hafriyat Kamyonu 


- Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde yaşanan trafik kazası güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaza, saat Büyükkarıştıran beldesinin Küçükkarıştıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. (30) idaresindeki 34 HN 3678 plakalı seyir halindeki otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesinde viraja hızlı girmesi sonucu karşı yönden gelen Yılmaz B. (47) yönetimindeki 39 ABJ 161 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep L. (35) ve Betül L. (23) isimli şahıslar ile araç sürücüsü N.K. yaralandı. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, 112 ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
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