Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
-Trafik ışıklarında duran tıra arkadan gelen tır böyle çarptı: 1 yaralı

-Trafik ışıklarında duran tıra arkadan gelen tır böyle çarptı: 1 yaralı

-Güvenlik kamera görüntüsü (Özkan Oğuz'un tırın altını kontrol etmesi)

İlk Müdahale Polis Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

--tırlardan detay
--polis ekibi detay
--detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde trafik ışıklarında duran tıra, arkadan hızla gelen başka bir tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, D-100 Karayolu Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Oğuz yönetimindeki 06 BHP 796 dorse plakalı tıra trafik ışıklarında durduğu sırada, arkasından gelen Mesut Şanlı idaresindeki 41 ADE 922 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü Mesut Şanlı hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan tır sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Mesut Şanlı, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trafik ışıklarında yavaşlayan tıra arkadan gelen başka bir tırın çarpma anları görünüyor. Çarpma sonrasında öndeki tırın sürücüsü Oğuz, aracından inerek kaza sonrası oluşan hasara bakıyor. (HFV-GY
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement