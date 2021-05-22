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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik ışığı direğine çarpan araç takla attı: O anlar kamerada

Trafik ışığı direğine çarpan araç takla attı: O anlar kamerada

Güvenlik kamerası olay anı

Trafik Işığı Güvenlik Kamerası Trafik Lambası Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntüler
-Röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)- Büyükçekmece’de seyir halindeki otomobilin çarptığı araç, trafik ışığı direğine çarpıp takla attı İSTANBUL

- Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilin çarptığı araç, trafik ışığı direğine çarpıp takla attı. 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 12.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi Avrupa Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halinde bulunan Renault marka 34 LC 8414 plakalı araç, seyir halinde buluna Renault marka 34 SL 5268 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 SL 5268 plakalı araç, önce trafik ışığı direğini vurdu ardından takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar takla atan aracın sürücüsünün yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen sürücüyü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, takla atan araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza sırasında sesleri duyduğunu ifade eden bir vatandaş, “ Bir anda bir ses duydum. Baktım bir araç takla atmış. Araçtakinin durumu iyiydi. Çarpışmışlar diğer araçla” dedi.
Kaza anı güvenlik kamerasında Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sol taraftan güvenlik kamerasının kadraja giren aracın bir anda trafik lambasına çarpıp takla atması yer alıyor.
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