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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Tornavidayla girdiği binada ayakkabılar çaldı

Tornavidayla girdiği binada ayakkabılar çaldı

ayakkabıların çalma anı güvenlik kamerası

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Irak 

-bina sakini ile röp
-ayakkabı çalınan binadan görüntü

( İSTANBUL ) - (özel)- Küçükçekmece ayakkabı hırsızlığı kamerada- Önce aldı sonra beğenmeyince başka ayakkabıyı çaldı İSTANBUL

- Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz bir şahıs tornavida ile girdiği apartmanda seçerek aldığı ayakkabıları çaldı. Pişkin hırsızın ayakkabıları çalma anı kameraya yansıdı. Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesinde 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs binanın kapısını tornavida ile açıp, içeri girdi. Hırsız daha sonra dairelerin kapısını tek tek gezdi. Pişkin hırsız kapı önlerindeki ayakkabıları seçip, kucağına almaya başladı.
Şapkalı olan hırsız 2 dakika içerisinde girdiği binadaki yeni ayakkabıları kucağına alarak çalmaya başladı.
Hırsızın ayakkabı seçme ve çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ayakkabıları çalınan bina sakini Fatih Aybek, “Hırsız tornavida ile aşağıdan kapıyı patlattı. İlk önce üstten başlayarak ayakkabıları topladı. Ondan sonra beğenmediği ayakkabıları geri bıraktı. Seçtiği ayakkabıları alıp, iki dakika içinde uzaklaştı. Bu binamızda oluşan üçüncü hırsızlık olayı” diye konuştu.
Ayakkabıları çalınan bina sakinleri şikayette bulunurken, polisin hırsızı yakalama çalışması devam ediyor. (MT-ÖFA
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