Tokat’ta kartpostallık görüntüler

-Buz tutan gölet ve su çarkı

-Beyaz örtü ile kaplı çam ağaçları

-Belde belediye başkanı ile röp



( TOKAT ) - TOKAT



- Tokat’ta kar yağışının ardından soğuk hava ile birlikte donanan gölet kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşeyh Beldesi’nde Eriklice Düzü Göleti yaz-kış doğa manzarası ile görenleri mest ediyor. Yoğun kar yağışının ardından soğuk havaların etkisi ile göletle birlikte su çarkı dondu. Beyaz örtü ile kaplanan çam ağaçlarını çevrelediği gölette eşsiz doğa manzaraları oluştu. Hasanşeyh Belde Belediye Başkanı Recep Külekçi, kurak giden havaların ardından kar yağışının bölgede etkili olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Külekçi, “Çok şükür beldemiz kar yağdı. Hava sert, insanımız mert. Memleketimiz güzel, insanlarımız güzel. Mevla’m hayırlı bol yağışlar versin” dedi.

(Nİ-GF-



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