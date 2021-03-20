Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TOKAT - Motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

TOKAT - Motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü



- Güvenlik kamerası görüntüleri - Emniyet ekiplerinin olay yerindeki görüntüleri - Kaza yerindeki bisiklet ve motosiklet görüntüleri Tokat 'ta motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü - Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Hasan M. idaresindeki 16 SRK 17 plakalı motosiklet, D - 100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki kavşakta bisiklet kullanan Şehri Kayabaş'a (71) çarptı.Kazada Kayabaş yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki İbrahim B. yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Motosiklet Sürücüsü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement