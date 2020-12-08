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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
TMO deposundan 15 çuval fındığı böyle çaldılar

TMO deposundan 15 çuval fındığı böyle çaldılar

Güvenlik kamerası görüntüleri

( SAMSUN ) SAMSUN

Kimlik Tespiti Kamera Güvenlik Kamerası 


- Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO)’ne ait fındık muhafaza deposundan kimliği belirlenemeyen kişilerce 15 çuval fındık çalındı. Olay, Çarşamba Şeker Fabrikası’na ait alanda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, TMO’ya ait fındık muhafaza deposunda gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişilerce 15 tane fındık çuvalı çalındı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne konuyla ilgili bilgi verildi.
Hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli şahısların kimlik tespiti için çalışmalara başladı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (OGZ-SLH-
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