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Tırpancıların imece usulü zorlu mesaisi
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tırpancıların imece usulü zorlu mesaisi

Tırpancıların imece usulü zorlu mesaisi

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Yoğun Mesai Tarım Trafik Kazası Allah 

-Köyden görüntü
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-Röportaj
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-Röportaj
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( HAKKARİ )- Tarım makinelerinin giremediği engebeli arazideki otu onlarca tırpancı birlikte biçiyor HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen çiftçiler, tarım makinelerinin giremediği engebeli arazideki otu sıcak havaya rağmen tırpanla biçmek için yoğun mesai harcıyor.İlçeye bağlı Tarlacık köyünde bir araya gelen tırpancılar, sabah erken saatlerde 2 bin 200 rakımlı yamaçlara çıkarak akşam saatine kadar tırpan çekiyor. İmece usulü ot biçimi yapan köylüler, zorlu koşullara rağmen işlerini türküler eşliğinde yaparak günü bitiriyor. Bir araya gelen onlarca çiftçi, elbirliğiyle tırpan çekerek günde ortalama bin 200 bağ ot biçiyor.Kışa hazırlık için yoğun mesai harcadıklarını belirten Recep Aykut, “Tarım aletlerinin giremediği yerlere çiftçiler elbirliğiyle tırpanla ot biçiyorlar. Her gün bin 200’e yakın bağ ot biçerek topluyoruz. Yamaçlı olduğu için ot bağlarını da 1 kilometre boyunca sırtımızda taşıyoruz. Her sene olduğu gibi bu senede imece usulü ile bu işimizi yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Köy halkı olarak birlikte ot biçtiklerini söyleyen Turan Altan ise “Tüm akrabalar bir araya gelerek tırpanla ot biçiyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz hep böyle sürer inşallah. Bugün de trafik kazası geçiren yakınlarımızın arazisinde ot biçiyoruz. Yakınlarımızı da acil şifalar diliyoruz, gözleri arkada kalmasın. 100’e yakın kişi hem tırpan hem de ot topluyoruz” ifadelerini kullandı.
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