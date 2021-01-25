Tırın parçalanan kupasından sağ çıktı

- Kaza yapan araçlardan detaylar



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir tırın önünde seyir halindeki başka bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tırın kupası parçalanırken, tanınmaz hale gelen tır kupasından şoför hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Kaza Manisa’nın Saruhanlı ilçesi İzmir, Gebze, İstanbul otoyolu üzeri meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ö. idaresindeki 27 AHD 90 dorse plakalı tuğla yüklü tır, aynı istikametinde seyreden A.T. idaresindeki 16 HEE 61 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.Ö. idaresindeki tırın kupası tanınmaz hale geldi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile otoyol polis ekipleri sevk edildi. Tır şoföri S.Ö. paramparça olan kupadan kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.Ö. ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ucuz atlatılan kazada tır şoförü S.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AY-



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