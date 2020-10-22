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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tırın altında kalan üniversite öğrencisi feci şekilde can verdi

Tırın altında kalan üniversite öğrencisi feci şekilde can verdi

kaza yerinden detay

Polis Akkale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Üniversite Öğrencisi 

-polis ekiplerinden detay
-yerde yatan ve üzeri örtülü olan cesetten detay
-sürücüden detay
-ölen sürücünün çıkan ayakkabı ve gözlüklerinden detay
-detay görüntüler

( ÇANAKKALE )- Karayolunda yayaya çarpan tır, talihsiz genci 70 metre sürükledi ÇANAKKALE

- Çanakkale-İzmir karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi tır altında kaldı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, fren ve kan izlerinin 70 metre boyunca sürdüğü belirlendi.Kaza, bugün 13.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunda Çanakkale Otogarı’nın hemen önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Osman Kılıçer (24), Bursa istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Yaromir Mihavlov (55) idaresindeki MAN marka 7B6 4383 plakalı tırın altında kalarak hayatını kaybetti.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, üniversite öğrencisi Osman Kılıçer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Tır sürücüsü Yaromir Mihavlov gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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