Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tırdan yük indirmek isterken ölüm böyle geldi

Tırdan yük indirmek isterken ölüm böyle geldi

-güvenlik kamerası-

Tekstil Fabrikası Fabrika Tır Şoförü Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

-Tırın arka kapaklarının açılması
-İşçilerden detaylar
-Bir işçinin kapağı açması
-Balyanın işçinin üzerine düşmesi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta pamuk balyasının altında kalan tır şoförü hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu İlçesindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Mustafa Uçar (61), tekstil fabrikasına taşıdığı pamuk balyasını teslim etmek için fabrikaya geldi. O sırada yanına gelen bir başka kişi ile birlikte dorsenin kapısını açmak istedi. Kapının aniden açılmasının ardından dorsede yüklü olan 200 kilogramlık balyalardan biri Uçar’ın üzerine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerini ardından hastaneye kaldırılan tır şoförü tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan olay ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (HLL-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı