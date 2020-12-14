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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tıra çarpan motosikletlinin feci ölümü kamerada

Tıra çarpan motosikletlinin feci ölümü kamerada

Atilla Kandilli fotoğrafı

Çarpma Anı İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Park halindeki tır
-Tıra çarpma anı
-Tıra çarpan gencin yere yıkılması
-Olay yeri
-Yerdeki motosiklet
-Tır
-Polis araçları

( MERSİN )- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Alınan bilgiye göre, kaza, Anıt Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Maliye binası civarında meydana geldi. Atilla Kandilli (17) idaresindeki 33 AAE 045 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol kenarında park halinde bulunan 33 VLU 36 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Feci kazada ağır yaralanan Kandilli, olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (ERY-
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