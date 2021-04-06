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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Ticari taksinin 2 kıza çarptığı feci anlar kamerada

Ticari taksinin 2 kıza çarptığı feci anlar kamerada

Kaza anı güvenlik kamerası

Ticari Taksi Hastane Trafik Işığı Kamera Güvenlik Kamerası 

-Olay yerinden detaylar
-Görgü tanığı ve Mahalleli röportaj
-Genel ve Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye savrulan kızlar hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Arnavutköy’de yolda yürüyen iki kıza dönüş yaparak ara yola girmeye çalışan ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle kızlar metrelerce ileriye sürüklenirken, yaşanan feci kaza anı kameraya yansıdı. Kaza, dün sabah saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seray Polat ve Derya Ilgaz isimli iki kız, yoldan karşıdan karşıya geçmek istediği sırada dönüş yaparak ara sokağa girmek isteyen Hüseyin E. idaresindeki 34 TCV 28 plakalı ticari taksinin çarpması sonucu metrelerce yolda sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle iki kız metrelerce havaya savrulurken kızların yardımına o esnada şans eseri orada bulunan 112 ekipleri koştu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki arkadaş daha sonra Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. İki arkadaşın sağlık durumu ciddiyetini korurken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bu yolda sık sık meydana geliyor Kaza anı ve yol ile ilgili konuşan görgü tanıkları, “Sabah geçerken bu kazanın burada olduğunu fark ettim. Bu yolda çok fazla bu tarz kaza meydana geliyor. Buraya ya bir trafik ışığı yada set koyularak önlem alınması lazım. Gerçekten insanların canı ciddi şekilde yanabilir. Birileri bu yol için biran önce önlem alsın lütfen” ifadelerini kullandı. Ticari taksinin kızlara çarptığı anlar kamerada Ticari taksinin yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoldan geçmeye çalışan kızlara ticari taksinin çarptığı ve kızların yolda sürüklendiği görülüyor. (BT-YM
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