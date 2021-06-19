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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ters yönden giden motosikletli, otomobille böyle çarpıştı

Ters yönden giden motosikletli, otomobille böyle çarpıştı

Kaza anı (güvenlik kamerası)

Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Motosikletin ters yönde gitmesi
-Otomobille çarpışması
-Yaralıdan görüntü
-Yaralının ambulansa alınması
-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Genel ve detay

( KOCAELİ )- Kaza sonrasında motosiklette bulunan yabancı uyruklu şahıslardan birisi yaralandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ters yönde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, o sırada caddeye çıkan otomobil ile çarpıştı. Motosikletin arkasında olan yabancı uyruklu şahsın yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Y. idaresindeki cadde üzerinde ters yönde seyir halinde olan motosiklet, Yüksel P. yönetimindeki caddeye çıkmaya hazırlanan 34 PK 8708 plakalı Dacia marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir şahıs yaralandı. Daha sonra motosiklet sürücüsü, kazaya karışan motosikletini olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra kazanın olduğu yere geri döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, motosiklet ve otomobil sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasında Öte yandan, motosiklet üzerinde bulunan 1 kişinin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin cadde üzerinde ters yönde seyir halinde olduğu ve o sırada caddeye çıkmak üzere olan otomobil ile çarpıştığı görülüyor.
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