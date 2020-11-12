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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu

Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu

Arabasının camlarını temizleyenlerden detay

Kredi Kartı Uttu 

-Vatandaş ile röp.
-Sisten detay
-Buz tutan araba camları ile çimlerden detay

( SİVAS )- Sivas'ta sabah saatlerinde termometreler eksi 3 dereceyi gösterirken arabaların camları buz tuttu SİVAS

- Sivas'ta sabah saatlerinde termometreler eksi 3 dereceyi gösterirken arabaların camları buz tuttu. Soğuk iklimi ile bilinen Sivas’ta hava adeta buz kesti. Sabah saatlerinde kent merkezinde termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi. İşe gitmek için arabasının yanına giden sürücüler ise otomobillerin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Çimlerinde buz tuttuğu kentte kullanılmayan kredi kartı gibi malzemelerle sürücüler otomobillerinin camlarını temizledi. Öte yandan kent merkezinde sis oluştu. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler yer trafikte dikkatli seyretmek zorunda kaldı. Vatandaşlar ise havanın oldukça soğuduğunu dile getirdi.
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