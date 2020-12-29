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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Terma City yeni yıla önlemlerle giriyor

Terma City yeni yıla önlemlerle giriyor

otel detay

Balon Şişirme Yılbaşı Doluluk Oranı Animasyon Yeni Yıl 

-röportaj

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova Terma City, yeni yıla yüzde 50 doluluk ve yüzde 30 indirim kampanyasıyla giriyor. Karaderili Şirketler Grubu’na ait Terma City, yeni yıla özel bir kampanya düzenledi.
Yalova Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hügül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşına günler kala gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı. Maksatlarının misafirlerinin güvenli tatil yapmaları olduğunu dile getiren Hügül, “Tüm kriterlerimiz Sağlık Bakanlığınca ve Turizm Bakanlıklarımızca alınan kriterler neticesinde yapılmış durumdalar. Tek farkımız bu yıl başında her hangi bir gala yada özel bir organizasyon yapılmayacak oluşu. Doluluk oranlarımızı özellikle yüzde 50 sınırlı tutup bu doluluk oranlarımızdan kaynaklanan süreci misafirlerimize indirim şeklinde yansıtmayı düşünüyoruz. Misafirlerimizin alanlarımızı kullanarak sosyal donatılarımızı kullanarak diğer yılbaşlarından farklı olarak herhangi bir özel gece yada gala şeklinde olmayacağız. Sade bir yılbaşı yemeği şeklinde düzenlemiş bulunuyoruz” diye konuştu.
Yaklaşık 300 kriteri yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikası aldıklarını dile getiren Hügül, “Geçen yılın mart ayından verip güvenli turizm sertifikasına sahip ender otellerden bir tanesiyiz. Otelimiz 700 oda ve 2 bin 200 kişi kapasitesine sahip. Bu süreçte pandemi tedbirer neticesinde yüzde 50’lik bir doluluk oranıyla sınırlı tutuyoruz” dedi.
Alınan önlemler nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yapılan aktiviteleri hayata geçiremeyeceklerini söyleyen Hügül, şöyle konuştu: “Sosyal donatılar anlamında spor komplekslerimizi artık kullanabilir misafirlerimiz. Soft animasyon şeklinde toplu gösterim değil ama bireysel animasyonlar olacak. Çocuklara biraz önem verdik bu süreçte. Yüz boyama etkinliği balon şişirme etkinlikleri gibi faaliyetler olacak. Özellikle çocuklu olan misafirlerimiz dört günlük süreçte, çocuklarıyla birlikte keyifli şekilde değerlendirebilirler. Tabi geçen yılı baz aldığımızda çeşitli organizasyonlar, canlı müzik organizasyonları, gala yemeği, yıl başı night clubta geçirmeleri gibi farklı organizasyonlarımız vardı. Turizm Bakanlığının yanı sıra İçişleri Bakanlığının almış olduğu önlemler neticesinde bu yıl hiçbir organizasyonumuz yapılamayacak. Sade bir yıl başı geçirmiş olacağız misafirlerimizle birlikte.” dedi.
(EK-MŞ)
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