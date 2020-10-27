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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Temizlik kovasını çalan hırsız kamerada

Temizlik kovasını çalan hırsız kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı

( KARABÜK ) KARABÜK

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- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, bir iş yerinin önündeki temizlik kovasını çalan kadın hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı. Emek Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin sahibi temizlik yapmak istedi ancak temizlik kovasını bıraktığı yerinde bulamayınca güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir kadının etrafı kolaçan ettikten sonra bir süre başında beklediği temizlik kovasını alıp götürdüğünü görünce şaşkınlık yaşadı. İş yeri sahibi kadın hırsızdan şikayetçi olmadı. (YE-
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